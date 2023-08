Virginia Fonseca com novo visual diferentão e surpreende os fãs

'Por essa vocês não esperavam', escreveu Virginia e confessou ter adorado o resultado

Virginia Fonseca surpreendeu os fãs com seu novo visual, neste domingo, 20. Aderindo a tendência Barbie Core, a influenciadora digital surgiu com as madeixas rosas, e confessou ter adorado o resultado.

"Por essa vocês não esperavam, ou esperavam?! Me sentindo uma gataaaaaa, @wnunnes sempre arrasa muito, gratidão amigo", escreveu ela. A influencer passou mais de 12 horas no salão de beleza para a transformação de seu visual, que ela definiu como uma 'invenção de moda' demorada.

Além dos cabelos, Virginia apostou também em uma make pink para combinar com o novo visual.

Zé Felipe, o admirador número um da esposa também aprovou o novo visual da amada: "Linda demais, te amooo", declarou-se ele. Os fãs da influencer também elogiaram ela nos comentários, “Ameeei! Acho que agora meu rosa vem.. vou criar coragem”, escreveu uma, “Já pararam pra pensar que o rosa é pela marca dela wepink?”, perguntou outra, “Tá igualzinha a Barbie, arrasou!!”, elogiou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia muda planos após perrengue em nova mansão: “Morar na fazenda”

A influenciadora digital Virginia Fonseca está construindo uma casa dos sonhos ao lado do marido, Zé Felipe. Mas nem tudo saiu como o esperado, já que a obra está atrasada e o contrato de aluguel da casa dos artistas está prestes a vencer. Em seu canal do Youtube, a loira contou mais detalhes do perrengue e revelou o novo plano da família.

Virginia gravou um vídeo para atualizar os fãs sobre detalhes de sua vida pessoal. Foi então que uma admiradora perguntou se ela iria se mudar para a nova residência ainda este ano. Mas a influenciadora foi bem sincera ao narrar a reviravolta no prazo da mudança para o novo endereço:

“Não [vou mudar], queria muito mudar, estávamos com planos de passar o natal na nossa casa nova, só que não vai ficar pronta. Só vai ficar pronta ano que vem, então nesse ano ainda não”, Virginia revelou.

Na sequência, a mãe de Maria Alice, que tem dois aninhos, e Maria Flor, de nove meses, relatou o perrengue: "E detalhe, o contrato da nossa casa vence agora, este ano”, disse a influenciadora, que não escondeu o desespero com a situação: “Tô passando muito mal, nós vamos ficar sem casa”, completou a famosa, que atualmente aluga uma casa de alto padrão em Goiânia.