Sthefany Brito curte o dia na praia ao lado do filho, Enrico: "Minha vida"

Passeio com a mamãe!

A atriz Sthefany Brito mostrou os cliques do passeio com o filho, Enrico, na praia e encantou os fãs

Nesta quarta-feira, 4, a atriz Sthefany Brito (35) encantou os seguidores das redes sociais ao dividir alguns cliques encantadores ao lado do filho, Enrico (2).

A artista e o herdeiro aproveitaram o sol do Rio de Janeiro para fazerem um passeio na praia, e ela registrou o momento em que aparece na areia, de mãos dadas com o menino. Para o momento mãe e filho, ela apostou em um biquíni preto, uma saia estampada e um chapéu. Já Enrico estava com uma bermuda laranja.

Ao dividir os cliques no feed do Instagram, Sthefany se declarou para o filho, fruto de seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovscky. "Toda minha vida nessa mãozinha!", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram os registros do passeio. "Lindos", disse uma seguidora. "Que delícia", escreveu outra. "Que lindinho. Como ele cresceu rápido. Que Deus continue os abençoando", falou uma fã. "Vocês são lindos", comentou mais uma.

Confira as fotos de Sthefany Brito com o filho na praia:

Susto com o filho

Recentemente, Sthefany revelou que viveu um verdadeiro susto com o filho, Enrico, durante a viagem com o herdeiro para Curitiba. Ele acabou batendo a cabeça em uma queda e deixou ela desesperada. "Curitiba rendeu o primeiro galo do Enrico", contou.

"Ele caiu, bate a cabeça, primeiro galo da vida dele. E eu, que sempre falei que sou uma mãe calma, tranquila, quase desmaiei, foi o galo mais feio que eu já vi na minha vida, o negócio saiu muito para fora, não foi pouco, foi muito", relatou.

Em seguida, a atriz explicou que o menino estava subindo e descendo escadas, segurando em sua mão, mas em um momento, ele mesmo soltou e continuou a subir. "Ele foi de cara no degrau debaixo, eu estendi a mão, mas não alcançou [...]."

