Filho de Sthefany Brito cai e atriz se desespera: “Quase desmaiei”

Aos dois anos, filho da atriz Sthefany Brito cai, se machuca e quase vai parar em hospital

A atriz Sthefany Brito (35) contou nesta terça-feira, 13, que viveu um verdadeiro susto com o filho, Enrico (02), durante a viagem com o herdeiro para Curitiba.

É que o menino acabou batendo a cabeça em uma queda e deixou ela desesperada. Em uma sequência de vídeos, a estrela contou que o pequeno ficou com um machucado enorme no local.

Sthefany confessou que sempre acreditou que seria uma mãe calma, mas quando viu o incidente quase desmaiou. "Dá enjoo só de lembrar", disse a famosa.

“Curitiba rendeu o primeiro galo do Enrico. Ele caiu, bate a cabeça, primeiro galo da vida dele. E eu, que sempre falei que sou uma mãe calma, tranquila, quase desmaiei, foi o galo mais feio que eu já vi na minha vida, o negócio saiu muito para fora, não foi pouco, foi muito”, disse Sthefany.

Ela explicou que o menino estava subindo e descendo escadas, segurando em sua mão, mas em um momento, ele mesmo soltou e continuou a subir: “Quando dei a mão [de volta] para ele, ele voltou, me obedeceu, mas o degrau era de quina e ele pisou onde não tinha o pedaço”.

“Ele foi de cara no degrau debaixo, eu estendi a mão, mas não alcançou, parecia que estava em câmera lenta. Eu entendi que não iria chegar a tempo e que ele iria bater a cabeça, entrei em pânico. Ele perdeu o ar, começou a chorar, eu peguei ele no colo e comecei a gritar”.

Brito falou que queria ir ao hospital quando viu o tamanho do machucado, mas o pai dela tentou acalmar a situação. Ela disse que a mãe fez uma superstição, de fazer uma cruz com uma faca no machucado e que em minutos desinchou.

“Juro pela vida do meu filho, desinchou, em um ou dois minutos, sumiu”. Ela relatou ainda que, após diminuir o machucado, desistiu de ir ao hospital. Meia hora depois do incidente, o pequeno já estava melhor e a atriz garantiu que está tudo bem.