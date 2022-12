Sthefany Brito desabafa após cancelar matricula do filho na escola: “Foi melhor!”

A atriz Sthefany Brito revelou que Enrico, de dois anos, passou mal no colégio após não se adaptar no local

Recentemente, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz Sthefany Brito (35) revelou os problemas que enfrentou com o filho, nos últimos dias.

A artista desabafou e contou que Enrico, de apenas dois anos de Idade, fruto de seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky (33), passou mal no colégio após não se adaptar no local nas primeiras semanas de aulas, e com isso ela ela preferiu tirar o menino da instituição.

Sthefany afirmou que já estava pensando na possibilidade de tirar o pequeno da escola. Ele fez a adaptação e foi. Mas deu uma regredida a ponto de chorar demais, passar mal. Voltei a ficar com ele na escola, como se fosse uma readaptação, mas não estava dando muito certo”, iniciou ela.

A artista confessou que ficou triste com a situação, mas garantiu que a saúde e o bem estar do filho vem em primeiro lugar. “No ano que vem, eu já ia tirar mesmo, porque o caminho até lá é contramão para mim. Então, decidi tirar antes de dezembro”, explicou.

“Tenho que respeitar. Cada criança se adapta de um jeito. Foi melhor para ele e para a gente. Mãe acaba se frustrando em muitas coisas, essa foi uma delas. Ano que vem vamos tentar de novo, com paciência e carinho”, completou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE STHEFANY BRITO: