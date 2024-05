Rodrigo Hilbert divide clique raro da filha caçula: "A mais bela flor"

O apresentador Rodrigo Hilbert encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique inédito com a filha caçula, Maria Manoela

Rodrigo Hilbert encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 23, ao compartilhar um clique inédito com a filha caçula, Maria Manoela, de quatro anos. A menina é fruto de seu relacionamento com a apresentadora Fernanda Lima.

Na foto publicada no feed do Instagram, a pequena aparece sentada no ombro do papai, enquanto eles admiram um lindo jardim. Para o passeio, Maria surgiu usando uma blusa de frio, uma sia, e uma meia toda colorida

Ao dividir o registro do passeio com a herdeira com seus seguidores, o apresentador se declarou. "A mais bela flor", escreveu ele na legenda.

Os internautas ficaram encantados com a foto e encheram a postagem de elogios. "Que foto linda, Hilbert", disse uma seguidora. "Duas obras de arte", escreveu outra. "Filhos, nossa melhor parte! Como crescem rápido! Lindos!", falou uma fã. "Lindos, perfeitos e abençoados", comentou mais uma.

Vale lembrar que além de Maria Manoela, Rodrigo e Fernanda também são pais dos gêmeos João e Francisco, que estão com 16 anos.

Confira:

Fernanda Lima celebra aniversário de Rodrigo Hilbert

A apresentadora Fernanda Lima mostrou como celebraram o aniversário de 44 anos de Rodrigo Hilbert. Ao lado dos três filhos, os gêmeos, João Hilbert e Francisco Hilbert, de 16 anos, e da caçulinha, Maria, de 4 anos, o casal surgiu sorridente comemorando a data especial e o trio roubou a cena.

"E por aqui a gente segue celebrando cada segundo de nossa existência. Em uma semana, três aniversários! Dois carneiros e um touro. Amo esses homens! Tenho esperança nos homens. Por aqui, diálogos delicados, lagrimas, sensibilidade, abraços e vulnerabilidades são mais que bem vindos! Ps: no niver do papai 'casa de ferreiro, bolo improvisado'", contou Fernanda Lima ao compartilhar os registros raros da família. Confira!