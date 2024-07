Pedro Scooby encanta ao surgir em momento especial com os filhos

Aproveitando as férias, o surfista Pedro Scooby mostrou novas fotos fofíssimas ao lado dos quatro herdeiros em viagem à Bahia

O surfista Pedro Scooby encantou os seguidores no último domingo, 14, ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos em família. Aproveitando alguns dias de descanso na Península de Maraú, na Bahia, o ex-BBB 22 surgiu junto com os quatro filhos em um momento bastante especial.

Em seu Instagram, Scooby publicou imagens se divertindo com os herdeiros na piscina do hotel onde estão hospedados. Esbanjando alegria, os filhos do famoso aparecem sorrindo para a câmera enquanto brincam com o pai na água.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à família do surfista. "Tropinha com a mesma carinha e energia do papai", declarou um seguidor. "Quanto amor e alegria em uma foto", disse outro. "Uma fotografia feliz!!", destacou um terceiro.

Pedro Scooby é pai de Dom, de 12 anos, dos gêmeos Liz e Bem, de 8, frutos de seu antigo casamento com a atriz Luana Piovani, e de Aurora, de 1 aninho, fruto de seu atual relacionamento com a modelo Cintia Dicker.

O surfista e ex-BBB está curtindo as férias escolares dos gêmeos, que moram com Luana em Portugal e viajaram para o Brasil. Dom, o primogênito de Scooby, decidiu morar com o pai nos últimos meses e, atualmente, reside no Rio de Janeiro com ele e a madrasta, Cintia.

Luana Piovani lamenta saudade dos filhos

No dia 27 de junho, Luana Piovani usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre a saudade dos três filhos, Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, que tem 8. A atriz, que mora em Portugal, lamentou o período afastada das crianças, que estão passando as férias escolares no Brasil com o pai, Pedro Scooby.

Através de seu perfil no Instagram, Luana abriu o coração ao compartilhar uma reflexão de Caio Fernando Abreu sobre a dor da saudade: "O médico perguntou: 'O que sentes?'. E eu respondi: 'Sinto lonjuras, doutor. Sofro de distâncias'", diz a mensagem que a famosa publicou. Na legenda, ela acrescentou um desabafo sobre a distância das crianças.

"Quem inventou a distância não conhecia a saudade", ela lamentou com diversos emojis de coração machucado. Na sequência, Piovani usou os stories para falar sobre o período afastada dos três filhos. Apesar de estar triste com a saudade dos herdeiros, ela planejou uma viagem com sua mãe, Francis Piovani, para curtir as férias em grande estilo.

"Os filhos já foram embora, foram para o Brasil ontem. Todos felizes, fiquei muito feliz de vê-los felizes daquele jeito. Hoje, mamis e eu vamos fazer uma viagem também. Mamãe e filhinha, vamos conhecer os campos de lavanda em Provença”, disse Luana, que se mostrou bastante entusiasmada com a ideia e detalhou o roteiro da viagem.