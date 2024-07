MC Loma faz alerta após grande susto com a filha: 'Pior coisa do mundo'

Após o susto, a cantora MC Loma detalhou o momento de tensão que passou com a filha, a pequena Melanie, de 1 ano, fora de casa

A influenciadora digital MC Loma usou as redes sociais na noite de domingo, 14, para dividir com os seguidores um grande susto com a filha Melanie, de 1 ano. A cantora, que está passando alguns dias em São Paulo na casa de Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, contou que a herdeira chegou a ficar sem respirar após um engasgo.

Em seus stories no Instagram, Loma contou que a situação ocorreu em uma padaria, enquanto todos jantavam. "Melanie não come muito bem, e fui pegar canja para ela comer. Ela não quis canja, e Ma pegou uma coxinha, e ela quis a coxinha de Mariely", iniciou a artista, explicando que a amiga estava dando o alimento em pequenas quantidades.

"Teve uma hora que ela deu uma parte que tinha bastante massa. Essa menina se engasgou, nunca vivi isso na minha vida. Melanie começou a tossir engasgada, tentei fazer a manobra, mas acho que estava tão nervosa que fiz a manobra errada", continuou MC Loma.

Em seguida, a cantora disse que pediu ajuda no estabelecimento. "Mariely começou a pedir socorro, até que veio um homem e ajudou a gente. Melanie estava roxa, sem ar nenhum, virando o olho. Foi o maior desespero da minha vida. Depois disso, ela vomitou e ficou bem", relatou.

Por fim, a dona do hit 'Envolvimento' deixou um alerta para o público que a acompanha. "Não dêem nada de coxinha para o filho de vocês, nenhuma massa. Melanie já tinha comido coxinha antes, mas nunca tinha acontecido dessa forma. Acho que, quando ela comeu, ficou engasgado no começo da garganta. Foi um pesadelo. A euforia passou, mas estou angustiada. Nunca vivi isso na minha vida, foi a pior coisa do mundo", concluiu MC Loma.

A MC Loma contando que a Melanie engasgou ao comer coxinha: “Foi a pior coisa que eu poderia ter vivido” 😰 pic.twitter.com/iJ8eCkQFwV — Portal de notícias @fifizando (@fifizandoofc) July 15, 2024

MC Loma revela uso de remédios para ansiedade

Curtindo alguns dias na Itália, MC Loma mostrou aos seguidores como foi viajar de avião, na classe executiva pela primeira vez. No entanto, chamou a atenção dos seguidores o fato da artista usar remédios para ter uma viagem, então a cantora fez questão de explicar que se tratava de um medicamento controlado contra crises de ansiedade e pânico.

"Muita gente está perguntando sobre o medicamento que apareceu no vídeo. Foi a primeira vez que eu usei e quem receitou foi a minha psiquiatra e a minha psicóloga", contou a influenciadora. Loma também revelou que tem medo de avião e corre o risco de entrar em uma crise durante a viagem.

"Eu desenvolvi crise de pânico e tenho às vezes quando vou viajar. Foi a primeira vez que tomei, por se tratar de uma viagem longa. É isso. Passei por muita coisa na minha vida, muitos problemas que infelizmente resultam na crise de pânico e ansiedade. Mas, eu estou tratando para eu me livrar disso", disse ela, tranquilizando os seguidores.