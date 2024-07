Giovanna Ewbank encanta ao exibir detalhes de festa luxuosa do filho, Zyan

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso mostram novos detalhes da festa luxuosa para celebrar o aniversário do filho caçula, Zyan

No último sábado, 13, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso usaram as redes sociais para compartilhar detalhes da festa luxuosa para celebrar o aniversário do filho caçula, Zyan. Em comemoração aos quatro anos do pequeno, eles prepararam um evento com uma decoração caprichada e muitas atividades divertidas para as crianças convidadas.

Através dos stories do Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou alguns cliques da decoração da festa, cujo tema eram carrinhos de brinquedo. Nas fotos e vídeos, é possível ver que a mesa principal foi toda decorada na temática, com docinhos personalizados, um bolo de três andares com o nome do menino e até algumas pistas e carros de sua coleção.

Além disso, a festa também contou com lembrancinhas personalizadas, como caixinhas de doces e garrafinhas de água, que foram distribuídas depois que a família se reuniu para cantar parabéns para o pequeno. Entre os vídeos compartilhados, Giovanna e Bruno aparecem se divertindo e celebrando a vida do caçula.

Ao lado dos irmãos mais velhos, Bless, de 8 anos, e Titi, de 11 anos, Zyan também foi visto se divertindo nos brinquedos alugados para a festa, como pula-pula, barraca de bolinhas e outras atividades que animaram os convidados, a maioria crianças de diferentes idades. Vale lembrar que essa foi a segunda festinha do pequeno.

Em suas redes sociais, Giovanna exibiu os detalhes da decoração do primeiro evento e se declarou para o menino, que chegou de surpresa em sua vida: “Ele inunda a nossa casa de alegria, emoção, amor e energia todos os dias! Ele ama viver! Ele ama a natureza! Ele ama a família! Ele ama tudo o que a vida pode nos proporcionar!”, a famosa se derreteu.

“Zyan é intenso, e assim como ele o amor dele pelas pessoas também! Canceriano de mão cheia, ele ama, ele sofre e é muito emotivo! Alias, não queira decepcioná-lo, rsrs…eu amo como Zyan se joga em todas as suas facetas, hora fazendeiro, hora rapper, hora veterinário, hora jogador de futebol, capoeirista e assim vai…ele gosta de experimentar!”, contou.

Giovanna celebrou a vida do herdeiro: “Vou aprendendo dia a dia com ele, a ser mais leve, a me jogar mais, a chorar quando quero chorar, a gritar quando quero gritar e a gargalhar, aliás isso é o que mais faço com esse meu bebê careteiro! Te amo na lua, como ele mesmo diz para mim! Te amo que dói meu amor! E a mamãe estará sempre ao seu lado”, disse.

