Virginia mostra reação das filhas com visita especial de personagens da Disney

Aproveitando uma temporada em Orlando, a influenciadora Virginia surpreendeu as filhas com a visita de personagens famosos da Disney

A influenciadora digital Virginia Fonseca tirou uma temporada de férias e decidiu viajar com a família para Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Aproveitando cada momento ao lado das filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, a apresentadora do SBT organizou uma surpresa para as pequenas na última quarta-feira, 10.

Ao longo da tarde, a esposa do cantor Zé Felipe contou aos seguidores que três personagens da Disney fariam uma visita especial para as herdeiras em casa. "Elas estão alucinadas no Mickey e na Minnie. Chamei mais um dia para tomar lanche da tarde aqui com as Marias", se encantou ela.

Em seu Instagram oficial, Virginia Fonseca filmou a reação das filhas com a visita dos personagens. "Maria Alice está com vergonha ainda", disse. Através das imagens publicadas, é possível perceber as meninas encantadas com a presença das figuras famosas.

Vale lembrar que além das Marias, Virginia e Zé Felipe também são pais de José Leonardo, que está sendo gerado. Grávida de 7 meses, a influenciadora digital deve dar à luz em setembro. Ela, inclusive, relatou como tem sido a experiência de viajar com o barrigão.

"É a primeira vez que venho no parque grávida de sete meses. Já vim grávida, mas no começo da gestação. O Zé Leonardo fica chutando embaixo, então eu ando e sinto a pressão na piriq****", disse ela, ao filmar o bebê se mexendo dentro de sua barriga.

Confira as fotos da visita:

Virginia Fonseca destaca as diferenças das filhas

A influenciadora digital Virginia Fonseca está de férias em Orlando, Estados Unidos, com as duas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, e a sogra, Poliana Rocha. Durante um passeio no domingo, 7, ela destacou o quanto as filhas possuem personalidades diferentes.

Em um post nas redes sociais, Virginia destacou que cada herdeira gosta de um universo. "Domingou por cá e é muito engraçado como as duas são completamente diferentes kkkkk os opostos. Maria Alice curte super heróis e coisas diferentes, Florzinha curte princesas e maquiagens, esmaltes kkkkkk e é muito bom ser mãe das duas e poder viver os 2 mundos. Amo vocês que Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês sempre. Ps: um calor de chorar e a Maria Alice com essa fantasia toda tampada e bem maior que ela e não aceita tirar kkkkk", escreveu.