Paloma Duarte abre álbum de fotos inéditas com o filho caçula

Paloma Duarte aparece com sorrisão no rosto ao celebrar viagem especial com o filho caçula, Antonio

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 17h17

A atriz Paloma Duarte aproveitou o seu período de férias da TV para viajar com o filho caçula,Antonio, fruto do casamento com Bruno Ferrari. Nesta quarta-feira, 5, a estrela abriu o seu álbum de fotos inéditas de um passeio em um dia ensolarado com o herdeiro.

Os dois apareceram sorridentes e usando chapéu durante um passeio ao ar livre no litoral. “Saudades do sol”, disse ela na legenda.

A estrela também é mãe de duas mulheres, Ana Clara e Maria Luiza. A atriz está longe da TV desde o fim de Além da Ilusão, da Globo, na qual interpretou Heloisa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PalomaDuarteOficial (@palomaduarteoficial)

Paloma Duarte revela que tem endometriose

Recentemente, Paloma Duarte contou que foi diagnosticada com endometriose. A estrela contou que precisará fazer cirurgia e abriu o jogo sobre como se sentiu com a notícia. Ela escreveu um desabafo nas redes sociais e confessou que fica sensível com o tema.

"Gente fiquei trend, estou com endometriose… Tem dia que é muito difícil lidar com o diagnóstico, tem dia que acordo e choro… meu caso é cirúrgico e apesar do procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas. São mais de 8 milhões de mulheres no Brasil com a doença! Eu demorei muito a perceber os sintomas, a levar a sério acho. Só quando a dor ficou insuportável que fiz a ressonância…", disse ela.

Por fim, ela deixou um recado para as fãs. "Então irmãs de útero, fiquem atentas. Conversem com seus médicos, prestem atenção ao menor sintoma. Por aqui, enquanto a cirurgia não chega, nos dias que acordo mais sensível o que me ajuda é isso: beijo e carinho", disse ela