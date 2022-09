Paloma Duarte desabafa sobre doença: 'Meu caso é cirúrgico'

Paloma Duarte revela qual foi o seu diagnóstico após exame de ressonância e conta sobre como reagiu

A atriz Paloma Duarte (45) revelou que foi diagnosticada com endometriose. A estrela contou que precisará fazer cirurgia e abriu o jogo sobre como se sentiu com a notícia. Ela escreveu um desabafo nas redes sociais e confessou que fica sensível com o tema.

"Gente fiquei trend, estou com endometriose… Tem dia que é muito difícil lidar com o diagnóstico, tem dia que acordo e choro… meu caso é cirúrgico e apesar do procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas. São mais de 8 milhões de mulheres no Brasil com a doença! Eu demorei muito a perceber os sintomas, a levar a sério acho. Só quando a dor ficou insuportável que fiz a ressonância…", disse ela.

Por fim, ela deixou um recado para as fãs. "Então irmãs de útero, fiquem atentas. Conversem com seus médicos, prestem atenção ao menor sintoma. Por aqui, enquanto a cirurgia não chega, nos dias que acordo mais sensível o que me ajuda é isso: beijo e carinho", disse ela, que mostrou uma foto recebendo beijos do marido, Bruno Ferrari, e do filho, Antônio.

Paloma Duarte está de férias da TV desde que atuou em Além da Ilusão, da Globo, na qual interpretou Heloisa.

Veja o post de Paloma Duarte:

