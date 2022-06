Atualidades / Família

Paloma Duarte abre álbum de fotos com o filho caçula, Antonio

No ar em Além da Ilusão, da Globo, a atriz Paloma Duarte explode o fofurômetro com fotos de momento de carinho com o filho caçula

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 12h21