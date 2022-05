Paloma Duarte mostra novas fotos com o marido: 'Te amo'

Paloma Duarte surge em clima de romance com o marido, o ator Bruno Ferrari, e dispara: 'Meu marido é um tesão'

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 12h42

A atriz Paloma Duarte (45) esbanjou romantismo ao se declarar para o marido, o ator Bruno Ferrari (40). Os dois apareceram de rostos colados em novas fotos nas redes sociais.

Sorridente, a artista mostrou as selfies com o amado e celebrou o amor deles. “Juro! Bom dia”, disse ela na legenda, e ainda usou várias hashtags com declarações: “Gostoso, vou morder, Meu marido é um tesão, Me larga, Me pega, Te amo”. Nos comentários, Bruno Ferrari brincou: “Meu Deus! Tô a cara do Joaquim Lopes”.

Atualmente, Paloma Duarte está no ar na novela Além da Ilusão, da Globo, na qual vive a personagem Heloísa. Enquanto isso, Bruno Ferrari está de férias da TV desde o fim da novela Salve-se Quem Puder.

Fotos de Paloma Duarte com o marido: