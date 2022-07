Neymar Jr. publica foto dormindo com o filho, Davi Lucca, e brinca: ''Tal pai, tal filho''

O jogador Neymar Jr. encantou os fãs ao compartilhar uma foto com o filho, Davi Lucca

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 14h11

Nesta terça-feira, 12, Neymar Jr (30) publicou uma foto encantadora ao lado do filho, Davi Lucca (10), fruto do seu antigo relacionamento com Carol Dantas (26).

Curtindo alguns dias juntos, o jogador de futebol exibiu a semelhança com o herdeiro com um registro divertido.

Na imagem, pai e filho aparecem dormindo dentro do carro. "Tal pai, tal filho", brincou ele na legenda da publicação.

Os admiradores da família logo compararam os dois. "Iguais", "Cara de um, focinho do outro", "Igualmente lindos", "Que foto mais linda", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE NEYMAR JR.