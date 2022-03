Neymar Jr. compartilha foto com o filho e tamanho do menino surpreende: ''Como cresceu''

Davi Lucca esbanjou beleza ao aparecer em clique com o pai, Neymar Jr., e o irmão, Valentin

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 12h22

Neymar Jr. (30) dividiu um lindo registro com os seus seguidores na companhia do filho, Davi Lucca (10).

O jogador do PSG aproveitou o dia com o herdeiro, fruto do seu antigo relacionamento com Carol Dantas (28), e impressionou os seus seguidores com um detalhe.

O tamanho do menino chamou a atenção da web, que lotou os comentários com elogios.

"Feliz em ver vocês bem e felizes!! É isso que me move e me faz continuar", escreveu ele na legenda da publicação. Na imagem, os dois também curte a companhia de Valentin (2), filho de Carol com o marido, Vinícius Martinez (27).

"O Davi tá mto lindo e adulto!", declarou uma internauta; "Meu deus do céu, como Davi está enorme", disparou outro; "Que foto mais linda, mas to muito chocada com o tamanho de Davi, tá um rapaz", comentou uma terceira.

