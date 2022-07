Ex-BBB Paulo André celebra encontro com Neymar Jr: "Sou teu fã"

O ex-BBB Paulo André mostrou algumas fotos ao lado de Neymar Jr e elogiou o jogador

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 18h44

Paulo André (23) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 1, para compartilhar uma sequência de fotos ao lado de Neymar Jr (30).

Os registros foram feitos durante a festa junina organizada na mansão do jogador de futebol, no último domingo, 26, e na publicação, o ex-BBB aproveitou para rasgar elogios ao craque.

"Foi um prazer te conhecer NJ. Sempre observei e ouvi das pessoas que te conhecem de verdade falarem da pessoa incrível que você é, em poucas horas tu confirmou e mostrou essa pessoa. Humildade, alegria e simplicidade te definem moleque! Obrigado pelo carinho, sou teu fã!! Tmj sempre e até a próxima #tadoce", escreveu o velocista na legenda.

Nesta última quinta-feira, 30, Neymar agitou as redes sociais ao mostrar cliques do encontro com Paulo André. Ao compartilhar a foto ao lado do atleta, o jogador falou sobre a beleza deles. "Os pretinhos mais lindos do Brasil", disse o jogador do PSG ao legendar a postagem.

Confira as fotos de Paulo André e Neymar: