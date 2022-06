Neymar Jr. surge com o ex-BBB Paulo André: ''Os pretinhos mais lindos do Brasil''

Jogador de futebol Neymar Jr. compartilha foto ao lado do ex-BBB Paulo André em festa junina organizada pelo craque em sua mansão

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 08h25

O jogador de futebol Neymar Jr. (30) agitou as redes sociais no início da madrugada desta quinta-feira, 30, ao mostrar encontro com um ex-BBB!

O craque do Paris Saint-Germain compartilhou registro ao lado do atleta Paulo André (23) em seu perfil no Instagram.

O velocista marcou presença na festa junina na mansão de Neymar que fica em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, no último domingo, 26. O ex-BBB chegou a publicar vídeo em que aparece abraçado e cantando pagode com o famoso. O surfista Pedro Scooby (33) e MC Maneirinho também estiveram na comemoração de São João, que teve até touro mecânico.

"Os pretinhos mais lindos do Brasil", disse Neymar ao legendar a postagem.

Nos comentários, Paulo André exaltou o famoso: "Você é bravo, moleque... te amo e não é de hoje!!!"."Hahaha tá doce", brincou ainda. Pedro Scooby celebrou o encontro: "Aieeee".

Neymar Jr. combina look com a namorada para arraial

Neymar Jr. e a namorada, Bruna Biancardi (28) decidiram usar o mesmo look no arraial promovido pelo atleta. Na web, Bruna aproveitou para mostrar a produção, um conjunto de saia e cropped da mesma estampa xadrez usada por Neymar.

Confira a foto de Neymar Jr. com Paulo André: