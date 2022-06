Neymar e sua namorada, Bruna Biancardi combinam looks para Arraial

No clima de festa junina, o casal combinou looks e compartilhou a produção nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 08h21

No último domingo, 26, aconteceu um Arraial organizado por Neymar Jr. (30) e Bruna Biancardi (28) esteve presente e combinou o look com o amado.

Os pombinhos surgiram mostrando o look nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou um vídeo ao lado de Neymar e aproveitou para mostrar a produção.

Para a festa junina, Bruna apostou em um conjunto de saia e cropped da mesma estampa xadrez usada por Neymar.

Na legenda do post, a influenciadora que recentemente passou por um susto em um avião, escreveu: "Prontos para o Arraiá do NJ".

E não demorou para os fãs do casal marcarem presença nos comentários da publicação: "Amei os looks", disse um. "Um minuto de silêncio para esse casal lindo", comentou outro. "Tão lindos", disse o terceiro.

Veja o look de Neymar e Bruna Biancardi: