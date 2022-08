Murilo Huff mostra momento de diversão ao lado do filho, Léo: "Melhor sorriso"

Nas redes sociais, o cantor Murilo Huff mostrou alguns registros do passeio com o filho, Léo, e se derreteu pelo menino

Murilo Huff (26) decidiu dividir um momento fofo com seus seguidores das redes sociais. Nesta quinta-feira, 25, o cantor sertanejo mostrou um passeio que fez com o filho, Léo (2), fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995 - 2021).

Nos Stories do Instagram, o artista surgiu em um parque com o herdeiro. Nos primeiros registros, os dois surgem em um escorregador gigante e descem o brinquedo inflável de mãos dadas. Em outra publicação, Huff e Léo aparecem pulando um pula-pula com estampa de melancia.

Ao mostrar o menino todo sorridente e deitado no brinquedo, o cantor sertanejo se derreteu. "Melhor sorriso do mundo", escreveu ele, acrescentando um emoji de coração.

Confira os cliques de Murilo Huff brincando com Leo:

Fim do relacionamento

Murilo Huff revelou que chegou ao fim seu romance com a dermatologista Nicole Melo. O cantor sertanejo contou que a loira foi quem colocou um ponto final no relacionamento. "Estou solteiro! Estávamos nos conhecendo, ela é uma pessoa incrível, mas não deu certo e tudo bem. Fui eu que levei um 'chute na bunda'", afirmou ele ao Metrópoles, explicando que o motivo do término foi a diferença no estilo de vida dos dois.

