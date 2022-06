Mãe de Rafa Vitti publica selfie com a neta, Clara Maria, e encanta a web

Clara Maria, filha de Tata Werneck e Rafa Vitti, explode o fofurômetro em selfie com a avó

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 14h13

Valeria Alencar (56) publicou um clique encantador ao lado da neta Clara Maria (2), filha de Rafa Vitti (26) e Tata Werneck (38), e arrancou elogios dos seguidores.

A atriz posou para uma selfie com a pequena, que exibiu os seus cachinhos dourados e toda a sua fofura com a vovó.

Na legenda, a mãe do ator compartilhou um poema. "O SER CRIANÇA. Tudo agora é um pouco de colo, Um muito de riso, Um cuidar brincante. Uns e outros argumentos para bons momentos. Um bocado de saudade. Criança é tempo ligeiro, é calma e escuta. Criança é pergunta constante Criança é oportunidade de crescer junto e dar conta do “quando”. Criança é sim O Tempo mais precioso do mundo, é tudo que carregamos para a vida inteira nos sonhos e lembranças. Criança é um tempo sem volta. E o Tempo há de me lembrar o quanto!", escreveu ela.

Nos comentários, os admiradores se derreteram. "Que fofura", "Genética: Quem desta família não é bonita?", "Uauuuu q lindas ! Vovó gata demais e netinha também", dispararam.

CONFIRA A FOTO DE VALERIA ALENCAR COM CLARA MARIA