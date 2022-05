Valéria Alencar posta clique antigo encantador com os filhos, Rafael e Francisco Vitti: ''Tempo mais feliz de uma MÃE!''

Valéria Alencar lembrou com carinho um clique que fez ao lado dos filhos, Rafael e Francisco Vitti, quando eles ainda eram crianças

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 17h08

Nesta sexta-feira, 13, Valéria Alencar (56) decidiu usar suas redes sociais para lembrar um momento que viveu ao lado dos filhos, Rafael (26) e Francisco Vitti (24), quando eles ainda eram pequenos.

A atriz publicou um clique antigo, onde ela aparece ao lado dos herdeiros em um parque, curtindo um momento divertido, enquanto eles se davam um grande abraço.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "TBT do tempo mais feliz de uma MÃE!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Agora vem os netos! Tempinho melhor ainda", escreveu outro. "Uma época maravilhosa", falou um terceiro.

Confira o clique antigo que Valéria Alencar lembrou ao lado dos filhos, Rafael e Francisco Vitti: