Luana Piovani comenta sobre vídeo de Pedro Scooby com o filho: ''Entendendo nada dessas babaquices''

Atriz Luana Piovani dá alfinetada no ex-marido, Pedro Scooby, após o surfista gravar vídeo ao lado do filho, Bem, nas redes sociais

A atriz Luana Piovani (46) usou os Stories de seu Instagram para comentar sobre um vídeo que o ex-marido, Pedro Scooby (34), fez ao lado do filho do casal!

Direta, a artista disse que não tem muito conhecimento sobre o aplicativo TikTok e estava curiosa para ver no resultado do registro em que o surfista aparece com o herdeiro, Bem, de 7 anos de idade, dublando.

"Acabei de ver que o Pedro falou que fez uma dancinha no aplicativo do lado. Não entendendo nada dessas babaquices da juventude atual", começou falando. "Ele está falando do Tik Tok? Porque se ele fez com o Bem eu quero ver, né? Tudo que ele faz com os meus filhos eu quero ver. Aliás, é assim que eu vou matando minhas saudades, através dos Stories dele", completou a loira, que pediu para que os seguidores a enviassem o vídeo, já que não tem conta no aplicativo e Pedro não a respondia mais: "Alguém pode me mandar? Porque o Pedro para responder...".

Depois de Scooby ter enviado o vídeo, a mãe coruja babou: "Que amor, gente. Não dou conta dos meus filhos."

"Achei que Tik Tok era só dancinha. Essas coisas de ficar dublando também é Tik Tok? O pessoal gosta do negócio de dublar, engraçado. Negócio de geração mesmo. Eu estranho gostar de dublar, eu gosto de bolo de chocolate, beijo na boca molhado, um vinho tinto, massagem, agora, dublar? Mas ficou fofo", disse ainda.

Vale lembrar que Luana e Pedro ficaram juntos por seis anos, e também são pais de Liz, gêmea de Bem, e Dom, de 10 anos. Atualmente, Scooby é casado com Cintia Dicker, que está à espera da primeira filha do casal, que vai se chamar Aurora.

Confira o post de Luana Piovani cutucando Pedro Scooby:

Sem papas na língua, Luana Piovani detona 'Farofa da GKay' e carne de ouro

A atriz Luana Piovani não conteve a indignação sobre dois assuntos super falados recentemente: a 'Farofa da Gkay' e a carne com folhas de ouro consumida por alguns jogadores da seleção brasileira.

Com diversas celebridades e subcelebridades envolvidas no festão, diversas notícias da pegação entre eles vem chegando ao público. Regados por muita bebida e shows, os famosos estão totalmente a vontade, o que indignou a ex de Pedro Scooby. “Diz que a Farofa [da Gkay] está querendo chamar farinha de tanto constrangimento”, escreveu ela. A mãe de Dom, Bem e Liz ainda continuou criticando, porém, agora, outro assunto. “Falando em acompanhamento de carne, e o churrasco de ouro, hein? Tem graça também fazer coisas sem que os outros saibam. Para que rir de quem come osso?”, questionou ela, falando sobre os jogadores que mostraram a refeição no Catar.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!