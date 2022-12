Sem papas na língua, Luana Piovani detona 'Farofa da Gkay' e carne com ouro

Habla!

Luana Piovani desaprovou exibição de alimento com ouro e pegação desenfreada na festa de Gkay

A atriz Luana Piovani (46) não conteve a indignação sobre dois assuntos super falados na última semana: a 'Farofa da Gkay' e a carne com folhas de ouro consumida por alguns jogadores da seleção brasileira.

Com diversas celebridades e subcelebridades envolvidas no festão, diversas notícias da pegação entre eles vem chegando ao público. Regados por muita bebida e shows, os famosos estão totalmente a vontade, o que indignou a ex de Pedro Scooby.

“Diz que a Farofa [da Gkay] está querendo chamar farinha de tanto constrangimento”, escreveu em um story publicado em seu perfil do Instagram.

Ainda no mesmo Story, a mãe de Dom, Bem e Liz continuou criticando, porém, agora, outro assunto. “Falando em acompanhamento de carne, e o churrasco de ouro, hein? Tem graça também fazer coisas sem que os outros saibam. Para que rir de quem come osso?”, questionou ela, falando sobre os jogadores que mostraram a refeição no Catar.

Para finalizar, ela usou um gif com um bebê esfregando a mão no rosto como sinal de vergonha e indignação.

Confira o story de Luana Piovani: