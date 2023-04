Kyra Gracie e Malvino Salvador celebram vitória da filha em competição de natação: ''Estava pronta''

Lutadora Kyra Gracie compartilha vídeo da filha, Ayra, se preparando para competição e se derrete pela herdeira ao lado de Malvino Salvador

A pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu Kyra Gracie (37) encheu seu feed de amor ao compartilhar a primeira competição de natação de sua filha, Ayra, de 8 anos!

A pequena, fruto do casamento com o ator Malvino Salvador (47), com quem também tem Kyara, de 6, e Rayan, de 2 anos, venceu a disputa. Em seu perfil no Instagram, a lutadora publicou um vídeo mostrando momentos da herdeira se preparando para a prova e após vencê-la e se mostrou muito orgulhosa com a conquista.

No registro, a garotinha não escondeu o nervosismo e disse que para controlar o sentimento, usa a respiração.

"Recentemente, acompanhei minha filha em sua primeira competição de natação. O nervosismo e a ansiedade estavam estampados em seu rosto, mas ela estava pronta para enfrentar o desafio. E lá estávamos nós, como uma verdadeira equipe de apoio, prontos para dar todo o incentivo e suporte que ela precisava", iniciou a mãe coruja.

"A cada braçada que minha filha dava, meu coração se enchia de orgulho. Ela estava dando tudo de si e se esforçando ao máximo para alcançar a vitória. E, quando finalmente cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, eu não pude conter as lágrimas de felicidade e emoção. Foi nesse momento que percebi o quão importante é a presença da família na vida de uma criança. Com o nosso amor e incentivo, elas são capazes de alcançar resultados incríveis e superar quaisquer obstáculos que a vida apresente", disse ainda Kyra na legenda da postagem.

Confira o vídeo de Kyra Gracie e Malvino Salvador com a filha:

Kyra Gracie surge em vídeo fofo com os três filhos

Recentemente, a ex-lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie encheu seu feed de amor nesta quarta-feira, 15, ao compartilhar com os fãs um momento especial com seus filhos! Em sua conta no Instagram, a mãe coruja fez um compilado de vídeos em que aparece com Ayra, Kyara e Rayan, de dois anos, frutos do casamento com Malvino Salvador.

Nas imagens, a pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu fala "eu te amo" para as crianças e mostra como eles reagiram à declaração. "Te amo muito", disse Kyra para a primogênita. "Eu sei", respondeu Ayra. "Como você sabe disso?", perguntou a lutadora. "Porque você sempre me fala isso", disse a garotinha. Os seguidores ficaram encantados com a resposta dos pequenos.

Kyra ainda contou que faz isso diariamente com os filhos. "Todos os dias eu faço isso. Meus filhos são a minha prioridade e deixar claro todo o meu amor é muito importante para nossa vida", escreveu Kyra Gracie.