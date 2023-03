Kyra Gracie surge em vídeo fofo ao lado dos filhos com Malvino Salvador: ''Todo o meu amor''

Lutadora Kyra Gracie fala 'eu te amo' para os filhos e encanta os seguidores ao registrar a reação dos herdeiros com Malvino Salvador

A ex-lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie (38) encheu seu feed de amor nesta quarta-feira, 15, ao compartilhar com os fãs um momento especial com seus filhos!

Em sua conta no Instagram, a mãe coruja fez um compilado de vídeos em que aparece com Ayra, de 8 anos, Kyara, de 6, e Rayan, de dois anos, frutos do casamento com o ator Malvino Salvador (47). Nas imagens, a pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu fala "eu te amo" para as crianças e mostra como eles reagiram à declaração.

"Te amo muito", disse Kyra para a primogênita. "Eu sei", respondeu Ayra. "Como você sabe disso?", perguntou a lutadora. "Porque você sempre me fala isso", disse a garotinha. Os seguidores ficaram encantados com a resposta dos pequenos.

Kyra ainda contou que faz isso diariamente com os filhos."Todos os dias eu faço isso. Meus filhos são a minha prioridade e deixar claro todo o meu amor é muito importante para nossa vida", escreveu Kyra Gracie.

Vale lembrar que Malvino Salvador também é pai de Sofia, de 13 anos, do relacionamento com Ana Ceolin.

Confira o vídeo de Kyra Gracie com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kyra Gracie (@kyragracie)

Malvino Salvador posta foto rara com o filho e questiona: ''A cara do pai?''

Malvino Salvador encantou os seguidores das redes sociais ao dividir alguns cliques raros do filho caçula, Rayan, que completou dois anos em janeiro. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou três fotos: na primeira eles aparecem sorridentes, ajoelhados no chão. Já as outras, são do menino fazendo poses.

Ao publicar as imagens, o ator quis saber se os fãs acham Rayan parecido com o papai. "Mini me. Cara do pai?", quis saber o artista. Os fãs ficaram divididos, e muitos afirmaram que Rayan é mais parecido com a mamãe. "Mini cara da mãe, disse uma seguidora. "Tal pai, tal filho. Clone", escreveu outra. "A cara da mãe, não tem nada do pai. Apesar que o pai é muito lindo", elogiou mais uma.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!