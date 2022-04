Ivete Sangalo curte dia de surfe com o filho, Marcelo, e web destaca: ''Tá do seu tamanho''

Cantora Ivete Sangalo compartilhou cliques após surfe com o filho, Marcelo, e fãs comentaram sobre o crescimento do herdeiro com Daniel Cady

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 12h15

A cantora Ivete Sangalo (49) mostrou que também manda bem no surfe!

No domingo, 17, a artista aproveitou o descanso na companhia do filho mais velho, Marcelo (13), fruto do casamento com o nutricionista Daniel Cady (36).

Na Páscoa, a diva posou com o primogênito e o surfista mirim Davi Lucca, após pegar ondas no mar.

Em seu feed no Instagram, Ivete compartilhou registros na areia da praia, à beira mar, com pranchas de surfe.

"Dia de surf com @daviluccasurf meu campeão! @escolafortesurf e meu Celo lindo! Domingo de Páscoa e de paz!", escreveu a musa ao legendar o post.

Nos comentários, os seguidores repararam e não deixaram de comentar sobre o crescimento de Marcelo e a semelhança dele com a mãe. "Olha ela surfista!!! Ah, imagina a gente pegando onda juntas? Sonho surfar com a minha maior musa!!!", declarou Isabella Fiorentino. "Feliz Páscoa meu amor, pra você e toda sua família", desejou Heloisa Perissé. "Os surfistas mais lindos", "A surfista de milhões", exaltaram alguns fãs. "Seu Celo tá gigante! Lindooo!", disse uma seguidora. "Cresceu demais", reparou outra. "Marcelo tá do seu tamanho", comparou uma terceira. "Vocês são perfeitos! Os super parceiros iguaisss", destacou mais uma.

Confira a postagem de Ivete Sangalo com o filho, Marcelo: