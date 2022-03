Ivete Sangalo registra momentos de companheirismo das filhas e se derrete: ''Amizade de milhões''

A cantora Ivete Sangalo derreteu o coração dos seguidores ao publicar um vídeo fofíssimo das filhas, Marina e Helena

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 12h24

Marina (3) e Helena (3) explodiram o fofurômetro!

Nesta quarta-feira, 30, Ivete Sangalo (49) atualizou as suas redes sociais com um vídeo encantador das filhas gêmeas e derreteu o coração dos seguidores.

Nas imagens, as irmãs aparecem andando de mãos dadas e se divertem juntas correndo atrás de pássaros.

"Amizade de milhões", escreveu a mamãe coruja na legenda.

A fofura das pequenas chamou a atenção dos fãs da família. "To morrendo de amor", "As melhores amigas! O maior amor do mundo", "Tanto amor!", "Quem aguenta essa dupla?", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE IVETE SANGALO