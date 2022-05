Isis Valverde mostra o filho fazendo caretas e impressiona: ''Ele tá enorme''

Atriz Isis Valverde compartilhou fotos fofas de Rael e encantou os internautas

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 10h44

A atriz Isis Valverde (35) encantou ao compartilhar fotos do filho!

Nesta quinta-feira, 5, a artista publicou cliques de Rael Valverde Resende (3) fazendo caras e bocas e impressionou ao mostrar como ele cresceu.

"Meu mundo em uma foto! All my world in just one pic", falou Isis Valverde sobre o amor incondicional que sente pelo herdeiro.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com o tamanho do garoto e sua beleza. "Socorro! Ele tá enorme! Muito lindo", elogiaram. "Gente, ele tá gigante do nada!", exclamou uma seguidora.

Ainda nos últimos dias, Isis Valverde arrancou elogios e suspiros em sua rede social ao compartilhar um clique ousado fazendo topless.

Veja as fotos do filho de Isis Valverde: