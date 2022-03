Isis Valverde faz skincare na companhia do filho e encanta: ''Que amor''

Atriz Isis Valverde fez cuidados com a pele ao lado do herdeiro e encantou ao compartilhar momento na rede social

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 07h15

A atriz Isis Valverde (35) encantou ao compartilhar um momento de sua intimidade com o filho na rede social!

Nesta segunda-feira, 21, a artista iniciou a semana cuidando da pele com muito carinho na companhia do herdeiro, Rael Valverde Resende (3), e esbanjou amor.

"Skincare and love", falou sobre tratar o rosto com uma máscara e ao lado do pequeno que apareceu se divertindo.

Ao exibir os registros para os seguidores, a famosa logo recebeu elogios. "Ai que fofura", admiraram. "Que amor", disseram outros.

Rael Valverde Resende é fruto da relação de Isis Valverde com André Resende, com quem a atriz ficou casada por quatro anos até anunciar a separação nas últimas semanas.

Veja as fotos do skincare de Isis Valverde com o filho: