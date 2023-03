Isis Valverde enche as redes sociais de fofura ao compartilhar momentos com o filho

A atriz Isis Valverde compartilhou uma série de fotos de sua semana e encheu a web de fofura ao mostra momentos com o filho Rael

Nesta terça-feira, 21, Isis Valverde encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram alguns momentos do seu filho.

A atriz compartilhou uma série de momentos de sua semana e surgiu beleza e estilo. Isis esbanjou estilo em uma foto em preto e branco em que vestia um boné de grife e um sobretudo.

A artista também compartilhou um vídeo de sua participação no desfile da grife Boss em Miami. A atriz Maisa Silva também estava no evento e surpreendeu ao ser vista ao lado de Maluma e Demi Lovato.

Isis também exibiu sua beleza natural ao posar para uma selfie em um restaurante ao ar livre vestindo uma camisa preta de manga curta.

A morena encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo e uma foto do filho Rael em uma festinha de aniversário com a temática do filme “Toy Story”.

“Louca, rápida, imperfeita e tão incrível vida #gratidão”, escreveu a famosa na legenda da postagem composta por oito momentos.

Os seguidores de Isis adoraram a publicação e rasgaram elogios nos comentários! “Linda”, comentou uma fã. E outro seguidor elogiou: “Lindas fotos”.

Momentos!

