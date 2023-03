Maisa Silva surpreende fãs ao surgir acompanhada de Maluma e Demi Lovato em desfile

A atriz Maisa Silva surgiu ao lado de Maluma e Demi Lovato ao comparecer a desfile de grife em Miami

Nesta quinta-feira, 16, Maisa Silva deixou as redes sociais em polvorosa ao compartilhar em seu Instagram encontro internacional que teve em desfile.

A atriz foi para Miami, nos Estados Unidos, acompanhar um desfile da marca Boss. A estrela da série “De Volta Aos 15” estava acompanhada do ator João Guilherme.

A jovem brasileira surgiu elegante para o desfile com um terninho branco e grandes óculos escuros. Maisa completou o look com um colar dourado.

Em um pequeno vídeo, a artista mostrou que sentava ao lado de João Guilherme e Maluma. Ainda no vídeo, Maluma e Maisa falavam palavrões em português. “Desculpa mãe pelo palavrão”, escreveu a atriz na legenda.

Após o clipe, Maisa compartilhou duas fotos em que aparecia sentada com Maluma e Demi Lovato. O trio estava todo de branco no desfile.

Reprodução: Instagram

