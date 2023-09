Filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas roubam a cena em viagem com o pai

Thales Bretas é flagrado com seus dois filhos, Romeu e Gael, frutos do casamento com Paulo Gustavo, no aeroporto

O dermatologista Thales Bretas curtiu uma viagem na companhia dos seus filhos, Romeu e Gael, frutos do casamento com Paulo Gustavo, e com a babá da família na tarde desta quarta-feira, 6. Eles foram fotografados ao circularem em um aeroporto na véspera do feriado da Independência e esbanjaram fofura.

As crianças roubaram a cena ao mostrarem o quanto já cresceram nos últimos tempos. Romeu e Gael apareceram andando de mãos dadas com os adultos enquanto eram fotografados pelos paparazzi.

Vale lembrar que os dois meninos fizeram aniversário no mês de agosto e receberam homenagens de Thales Bretas nas redes sociais. Os dois completaram 4 anos de vida e foram gerados por meio da barriga de aluguel.

Romeu nasceu no dia 3 de agosto. "Romeu, meu filhotinho carinhoso. Você chegou na dificuldade, me esperou pra nascer, num trabalho de parto longo. Veio lindão, forte, mas porque prematuro, precisou ficar 10 dias sob cuidados intensivos na UTI neonatal. E junto contigo já nasceram os primeiros desafios da paternidade: noites sem dormir, preocupação, choros e comemorações! Você foi um guerreiro e venceu todas as dificuldades, saiu forte como um leão, e assim permaneceu até hoje! Ficou sensível, manhoso, mas muito carinhoso e com a certeza de que sempre foi e é muito amado pelos dois pais que cuidaram tanto de você nesse início e em toda a vida!", declarou.

Por sua vez, Gael veio ao mundo no dia 16 de agosto. "Gael, meu filhotinho amado. Hoje é seu dia! Você escorregou feito um quiabo no nascimento, trazendo muita alegria depois do parto difícil do seu irmão. Veio já com o olho aberto, atento como costuma ser a todos os detalhes de tudo à sua volta. Sua vozinha meiga é uma delícia, seu jeitinho carinhoso e tímido ao mesmo tempo, suas risadas sapecas… Você quer sempre me mostrar seu mundo, suas brincadeiras, me convocar pra alegria que é conviver com você e seu irmão!", disse ele.

Fotos: Adão / AgNews

Quando Paulo Gustavo morreu?

O humorista Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio de 2021. Ele ficou mais de 40 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro com complicações da Covid-19, mas seu quadro se agravou e ele faleceu.

A notícia da morte dele foi confirmada por meio do último boletim médico. "Às 21:12h desta terça-feira, 04/05, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da COVID-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento. A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos", informaram.