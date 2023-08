Viúvo de Paulo Gustavo surge com o filho e diz: 'Escorregou feito um quiabo'

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas celebra o aniversário do segundo filho e relembra como foi o nascimento dele

O dermatologista Thales Bretas, que é o viúvo de Paulo Gustavo, surpreendeu ao fazer uma homenagem de aniversário para seu segundo filho, Gael, que acaba de completar 4 anos. O menino veio ao mundo por meio da barriga de aluguel e o papai relembrou como foi o nascimento dele nesta data especial.

No post, Thales relembrou fotos encantadoras com o herdeiro em um ensaio fotográfico e contou sobre a importância dele em sua vida e como foi o parto dele.

"Gael, meu filhotinho amado. Hoje é seu dia! Você escorregou feito um quiabo no nascimento, trazendo muita alegria depois do parto difícil do seu irmão. Veio já com o olho aberto, atento como costuma ser a todos os detalhes de tudo à sua volta. Sua vozinha meiga é uma delícia, seu jeitinho carinhoso e tímido ao mesmo tempo, suas risadas sapecas… Você quer sempre me mostrar seu mundo, suas brincadeiras, me convocar pra alegria que é conviver com vc e seu irmão!", disse ele.

E completou: "Eu sinto falta do seu sorriso com furinho toda hora ao longo do meu dia. E escuto seu Papai, Papai! mesmo distante. Te amo cada dia mais, amo construir nossa vida juntos, nossos momentos, nossas rotinas… Nossas saídas da rotina! Quero estar ao seu lado pro que vier nesse mundo que te espera. E aprender muito com vocês, todos os dias. Ser seu amigo, confidente, e educador ao mesmo tempo! Descobrir a vida junto! Te amo muito, pra sempre! Muitos anos ao meu lado pra você!".

Vale lembrar que Thales Bretas cuida dos dois filhos, Romeu e Gael, junto com sua rede de apoio desde a morte do marido, o humorista Paulo Gustavo. O artista faleceu em decorrência de complicações da Covid-19 no ano de 2021 após um longo período internado.

Thales Bretas também fez homenagem para Romeu há poucos dias

Romeu e Gael nasceram com poucos dias de diferença. Romeu é o mais velho e veio ao mundo no dia 3 de agosto. Na data, Thales Bretas também fez um post dedicado ao filho para comemorar o aniversário dele.

"Romeu, meu filhotinho carinhoso. Você chegou na dificuldade, me esperou pra nascer, num trabalho de parto looongo… Veio lindão, forte, mas porque prematuro, precisou ficar 10 dias sob cuidados intensivos na UTI neonatal. E junto contigo já nasceram os primeiros desafios da paternidade: noites sem dormir, preocupação, choros e comemorações! Você foi um guerreiro e venceu todas as dificuldades, saiu forte como um leão, e assim permaneceu até hoje! Ficou sensível, manhoso, mas muito carinhoso e com a certeza de que sempre foi e é muito amado pelos dois pais que cuidaram tanto de você nesse início e em toda a vida!", disse ele.

E completou: "E assim pretendo cuidar, pro resto dos seus muitos anos que virão. Com todo amor e carinho que você merece, gentileza, e educação para ser cada dia ainda mais amado! Não tenho nem palavras pra descrever o amor que cresce em mim a cada dia por você e seu irmão! Aprendo e cresço a todo minuto, me desenvolvo junto, e prometo ser sempre o melhor pai que eu conseguir ser! Vocês tem meu máximo, sempre! Te amo!".