Filho de Isis Valverde surge enorme em fotos raras: "Como ele tá lindo!”

Cresceu! Filho de Isis Valverde surge enorme e seguidores ficam surpresos com a beleza do garoto; veja

A atriz Isis Valverde (36) deixou os seguidores surpresos ao mostrar como o pequeno Rael (03) está enorme. Em uma publicação feita em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 27, ela mostrou como foi o final de semana ao lado do filho, fruto do antigo relacionamento com o modelo André Resende.

"Meu FDS. Bom início de semana, #weekend #brunch #photooftheday", escreveu a estrela na legenda da postagem, com diversas fotos de momentos nos Estados Unidos, onde está morando atualmente.

Nos comentários, os seguidores ficaram surpresos com a beleza do herdeiro da artista. "Que fofura seu baby", disse um. "Como ele está lindo", disse outro. "A cara da mamãe", afirmou um fã. “Rael tá demais de lindo, sua cara”, apontou mais um.

Vale lembrar que na última semana, Isis Valverde compartilhou uma série de momentos especiais ao surgir esbanjando beleza e estilo.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ISIS VALVERDE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde encanta ao compartilhar fotos ao lado do filho Rael

Recentemente, Isis Valverde encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com seu filho Rael.

Na primeira das seis imagens compartilhadas, a atriz surgiu estilosa em uma selfie no espelho vestindo um macacão verde e branco por cima de um moletom. A mãe coruja então apareceu na rua ao lado do seu filho Rael, e abraçando o pequeno. A artista também compartilhou uma foto do filho andando na rua ao lado de amigos.

“#apenas amor”, escreveu em inglês a artista. Os seguidores de Isis adoraram as fotos e rasgaram elogios a mãe e filho nos comentários! “Isis e Rael, felicidade real”, escreveu um seguidor. E outra fã elogiou: “Isis você é linda, emana luz”.