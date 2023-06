Filho de Andressa Ferreira impressiona com aparência: 'É a minha cara?'

Em novos cliques, filho de Andressa Ferreira e Thammy Miranda surge gigante e chama a atenção

O filho de Andressa Ferreira e Thammy Miranda encantou ao surgir em novas fotos na rede social da mãe. Nesta sexta-feira, 09, a nora de Gretchen compartilhou cliques de um passeio com Bento no shopping e falou sobre a semelhança entre eles.

Aos 3 anos e meio, o pequeno surgiu cheio de estilo ao lado da mãe, que também caprichou no look para passear no local de alto padrão. De barriga de fora, Andressa Ferreira ostentou sua boa forma impressionante com classe.

"Sim ou Não, meu filho é a minha cara? Ficou com sua família no feriado? Sim ou não?", disse ela sobre ter aproveitado a data de folga para curtir o tempo livre com o herdeiro e o marido.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o garoto. "Sua cara! Mas meu jeito", escreveu Thammy Miranda. "Lindos, seu filho é um príncipe", elogiaram os seguidores. "Como você é linda, Bento cada dia mais fofo", falaram outros.

É bom lembrar que o primogênito de Andressa Ferreira nasceu fora do Brasil, em janeiro de 2020. Nos EUA, ela deu à luz Bento após ter feito tratamento para engravidar, em Miami. Na época, Thammy Miranda revelou a retirada de órgãos femininos.

Leia também:Andressa Ferreira e Thammy Miranda comemoram aniversário do filho com festa luxuosa nos EUA

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Andressa Ferreira rebate sobre ter casado com uma pessoa transgênero

A modelo Andressa Ferreira foi questionada mais uma vez por uma pessoa em sua rede social sobre a escolha de ter casado com pessoa transgênero, o vereador Thammy Miranda. "Se você gosta de homem, por que não casou com um de verdade? Porque Thammy é uma mulher e não um homem", afirmou a pessoa ignorando o fato do filho de Gretchen ser transgênero e ter passado por uma transformação.

Bem decidida e sem titubear, Andressa Ferreira logo rebateu à afirmação enaltecendo seu marido e o defendendo da crítica. "Escolhi um homem de verdade, não um pin** de verdade e olha que eu já fui solteira, já transei com muitos homens por aí, muitos não sabem por onde começar, parei aqui, porque sabe fazer direitinho", deu a entender que o vereador a deixa muito satisfeita.