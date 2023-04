Filho caçula de Bruno Gagliasso esbanja fofura em viagem com o pai

Filho caçula de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Zyan rouba a cena ao ser flagrado no aeroporto com o pai famoso

Nesta terça-feira, 11, o ator Bruno Gagliasso (40) fez uma viagem na companhia do seu filho caçula, Zyan (2), fruto do casamento com Giovanna Ewbank (36). Os dois foram flagrados circulando pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro com looks despojados.

O menino roubou a cena com sua fofura. Extrovertido, Zyan surgiu fazendo graça com o pai enquanto esperava o seu momento de embarcar.

Vale lembrar que Bruno e Giovanna também são pais de Titi (9) e Bless (8). Nas redes sociais, os pais corujas sempre mostram fotos da família reunida em casa e nas viagens.

Fotos: AgNews

Giovanna Ewbank rebate críticas após comentário do filho do meio, Bless

Há pouco tempo, uma declaração do filho do meio de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Bless, deu o que falar nas redes sociais. O menino contou que gostaria de voltar para a África, que é o continente onde nasceu. Então, a artista se pronunciou para explicar a declaração do menino. "Esse é um desejo de todos nós, afinal o Malawi faz parte da minha história também, foi lá que nos tornamos pais, nos encontramos e nos reconhecemos. Enquanto não voltamos, cercamos nossos filhos de lembranças, vídeos de nossas vivências por lá... e sempre de muita referência", declarou ela.

"Aos julgadores: não me surpreende nem um pouco meu filho dizer que gostaria de voltar ao Malawi. Isso me deixa orgulhosa. O que me surpreende é a profundidade, a sensibilidade dele. Como a ancestralidade é potente e está explícita nessa fala e isso jamais vou conseguir compreender… Bless estava jogando quando pergunto qual superpoder ele queria ter. Além de querer lembrar mais de sua origem, o que é supernormal, ele fala da cura. Qual criança escolheria esse sendo fãs de tantos super-heróis como ele é? Por que não o de voar? Ser invisível? Sim. Esse é o meu filho!!!", escreveu Giovanna.