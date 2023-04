Bruno Gagliasso faz surpresa para buscar o filho na escola

Giovanna Ewbank cai na gargalhada ao ver Bruno Gagliasso buscando o filho caçula na escolinha com transporte inusitado

Bruno Gagliasso (40) provou mais uma vez que não mede esforços para ver a felicidade dos filhos! Nesta quinta-feira, 06, o ator foi flagrado pela esposa, Giovanna Ewbank (36), dirigindo um carrinho de brinquedo para surpreender o filho caçula, Zyan (2), ao buscá-lo na escolinha.

Como o colégio do pequeno fica próximo a residência da família, o ator decidiu se divertir e escolheu o menor carro da casa para realizar a tarefa: “Olha como o Bruno vai buscar o Zyan na escola, mostra amor”, pediu Giovanna ao abrir as portas de sua casa e exibir o marido pronto para a missão.

Bruno explicou sua escolha: “Comprei a mochila do Hulk para ele, aí ele: ‘Papai, me busca amanhã na escola?’ Busco. Vou te buscar de hulk. Como? Vestido? Não, no carro do Hulk”, ele contou que cumpriu sua promessa, mostrando o desenho do personagem no carrinho de brinquedo das crianças.

Giovanna não aguentou a cena e pediu para o marido entrar no veículo, que é motorizado. Em seguida, a loira chamou a amiga Fê Paes Leme (39) para assistir a corrida do marido: "Ele vai assim buscar o Zyan, imagina os pais vendo isso”, a mãe de Titi (9), Bless (8) e Zyan caiu na gargalhada.

Para finalizar a sequência, Giovanna mostrou que o caçula adorou a surpresa. No registro, o pequeno aparece dentro do carrinho, no colo do pai, fantasiado de coelhinho por causa da páscoa: “Fui pegar o Hulk e apareceu um coelho”, Bruno se derreteu com Zyan.

Bruno Gagliasso dirige carrinho de brinquedo - Reprodução/Instagram

Bruno Gagliasso faz surpresa para buscar filho na escola - Reprodução/Instagram

Bruno Gagliasso costuma fazer surpresas para pegar o filho na escola:

Essa não foi a primeira vez que Bruno Gagliasso apareceu nas redes sociais armando uma surpresa para o filho caçula, o fofíssimo Zyan. Em fevereiro deste ano, ele preparou outra surpresa! É que era dia de comemorar o Carnaval na escolinha do pequeno e ele decidiu entrar no clima, se fantasiando de ‘Papai Hulk’ para buscar o menino.