Filha de Virginia Fonseca encanta ao surgir cantando música de Zé Felipe

A filha de Virginia Fonseca, Maria Alice, encantou os internautas ao mostrar que sabe cantar a letra de uma das músicas de seu pai, Zé Felipe; confira!

A primogênita do cantor Zé Felipe e da influenciadora digital Virginia Fonseca, Maria Alice mostrou que sabe muito bem as músicas do pai. Nas redes sociais, a irmã de Maria Flor apareceu ao som de uma canção do sertanejo e encantou os seguidores de sua mamãe ao soltar a voz em um vídeo.

No registro publicado no perfil oficial de Virginia no Instagram, a herdeira surgiu toda animada ao cantar 'Então Vai', novo hit de Zé Felipe. Com ajuda da mamãe, que completou as lacunas na letra, Maria Alice dançou para a câmera e mostrou sua tentativa de ser uma estrela para o público.

"SOCORROOOOOO!!! MEU DEUS DO CÉU KKKK ESSA MENINA NÃO DAAAAAA PRA MIMMMM KKKKKK ELA JÁ SABE CANTAR 'ENTÃO VAI'. Aliás, essa música não saiii da cabeça kkkkk", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca já teve carreira musical no passado.

Famosa por participar dos clipes de seu marido, Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca já teve uma carreira musical no passado. A mãe de Maria Alice e Maria Flor revelou que, em 2017, ela trabalhou como DJ de funk. "Sempre gostei muito de funk, sempre amei funk e não via muitos DJs de funk. Então, falei: 'Quero ser DJ'. Fiz algumas aulas, fiquei DJ", contou a loira.

A influenciadora chegou a compartilhar registros de seu primeiro show, na cidade de Luisburgo, em Minas Gerais, em seu canal do YouTube. No entanto, a rotina como DJ não durou por muito tempo, já que ela não se encaixou ao trabalho.

"Eu não gosto de trabalhar enquanto está todo mundo curtindo e essa era a vibe de DJ. Quando eu tive que sair do Natal com a minha família para tocar em uma cidade três horas da minha, eu falei: 'Não dá para mim. Não dá para continuar'", completou, em conversa com o site Quem.

Apesar de gostar de música, ela descarta a possibilidade de uma parceria com o marido. "Eu amei essa época, serviu de aprendizado, mas vi que não era o que eu gostava mesmo e a gente tem que fazer o que a gente gosta", acrescentou ela, que usava o nome DJ Vi Fonseca.