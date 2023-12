Virginia já trabalhou com música? Saiba mais sobre passado da esposa de Zé Felipe

Virginia se tornou assunto na web ao compartilhar o processo de alguns clipes do marido, Zé Felipe, em seu perfil do Instagram

Virginia Fonseca (24) se tornou assunto nesta segunda-feira, 4, ao compartilhar vídeos do processo de gravação de alguns clipes de seu marido, Zé Felipe (25). Muitos internautas criticaram as opiniões da influenciadora, porém, poucos sabem que ela já teve uma carreira musical.

Ela revelou que, em 2017, antes de se relacionar com o músico trabalhou como DJ de Funk. "Sempre gostei muito de funk, sempre amei funk e não via muitos DJs de funk. Então, falei: 'Quero ser DJ'. Fiz algumas aulas, fiquei DJ", contou Virginia .

A influenciadora chegou a compartilhar registros de seu primeiro show, na cidade de Luisburgo, em Minas Gerais, em seu canal do YouTube. No entanto, a rotina como DJ não durou por muito tempo, já que ela não se encaixou ao trabalho.

Leia também: Virginia não é a única, veja outros cinco influenciadores que também foram parar na TV

"Eu não gosto de trabalhar enquanto está todo mundo curtindo e essa era a vibe de DJ. Quando eu tive que sair do Natal com a minha família para tocar em uma cidade três horas da minha, eu falei: 'Não dá para mim. Não dá para continuar'", completou, em conversa com o site Quem.

Apesar de gostar de música, ela descarta a possibilidade de uma parceria com o marido. "Eu amei essa época, serviu de aprendizado, mas vi que não era o que eu gostava mesmo e a gente tem que fazer o que a gente gosta", acrescentou ela, que usava o nome DJ Vi Fonseca.

Recentemente, Virginia assinou um contrato com o SBT e integrará a grade de programação da emissora em 2024. Apesar de ainda não ter dado muitos detalhes sobre seu trabalho no canal, ela contou a novidade no Instagram e celebrou a conquista.

CONFIRA VÍDEO DE VIRGINIA FONSECA DANÇANDO MÚSICA DO MARIDO, ZÉ FELIPE: