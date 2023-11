Virginia não é a única, veja outros cinco influenciadores que também foram parar na TV

Influenciadora digital e empresária, Virginia fechou contrato com o SBT para trabalhar na TV

Na última semana, Virginia Fonseca (24) assinou um contrato com o SBT e integrará a grade de programação da emissora em 2024. Apesar de a notícia ter se tornado assunto na web, ela não é a única influenciadora a ter ido parar na TV. Confira a seguir outros cinco que seguiram o caminho.

Semelhante a Virginia , Kéfera Buchmann (30) é considerada uma das maiores influenciadoras do país. Ela teve seu próprio programa em 2013, quando foi convidada pela Mix TV para apresentar o Zica, atração voltada para celebridades adolescentes, que seguiu o formato do extinto Acesso MTV.

No ano seguinte, em 2014, ela se mudou para São Paulo e passou a apresentar o programa Coletivation, substituindo o cantor Fiuk (33). A atração ficou no ar até setembro do mesmo ano e então toda a equipe foi avisada que o contrato não seria renovado.

Assim como Virginia, Thaynara OG (31) também é um grande sucesso da web que já foi trabalhar na TV. Em 2019, a influenciadora foi convidada para apresentar três programas no GNT: o reality culinário Chef ao pé do ouvido, o turístico Minha vida é um kiu e um feito para a internet, Criadoras do Brasil.

A empresária e influenciadora Danielle Noce (40) também teve um programa na televisão. Também em 2019, ela apresentou no canal GNT o Credo, que delícia!. A atração promovia uma competição entre três duplas com o objetivo de criar e recriar sobremesas saborosas.

Júlio Cocielo (30) também entra na lista de influenciadores que foram parar na TV. Em 2022, ele estreou como apresentador do Galera Esporte Clube, programa esportivo da RedeTV!. "O futebol no YouTube está se destacando muito com desafio, com coisas que a galera consiga fazer em casa. A inspiração do Galera Esporte Clube foi esse lado", contou, na época, ao UOL Esporte.

O movimento aconteceu até em novelas. Neste ano, o tiktoker Diego Cruz (29) passou a integrar o elenco do remake de Elas por Elas na pele de Aramis, advogado que nutre uma paixão secreta por Yeda. Em 2022, ele já havia feito uma participação em Quanto mais vida, Melhor.