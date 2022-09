Filha de Sabrina Sato diverte os seguidores da mãe em vídeo: ''Vou fazer bagunça''

Sabrina Sato dividiu um vídeo divertido ao lado da filha, Zoe, e arrancou risadas dos amigos famosos e fãs

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 17h15

Mais uma vez Zoe (3) arrancou risadas dos seguidores de Sabrina Sato (41)! A apresentadora compartilhou um vídeo na companhia da filha e divertiu os fãs.

Nas imagens, a artista se despede da herdeira antes do trabalho e é surpreendida pela atitude dela. "O papai também vai sair?", questiona ela. Após receber uma resposta positiva da mãe, ela dispara: "Tá", arrancando risadas de Sabrina.

"Você gostou né? Que vai todo mundo sair e você vai fazer bagunça. Você gostou, né? Sua bagunceira!", brincou a matriarca. "Vou fazer bagunça na casa e não vou arrumar. Eu vou destruir a casa", rebateu Zoe.

Na legenda, Sabrina brincou: "Zozo sempre uma doçura, mesmo com gripe e conjuntivite", escreveu.

Os admiradores da família não deixaram de comentar a publicação. "Quem aguenta a Zoe hahah", "Essa Zoe é demais", "Zoe já na adolescência", "Sagitariana né? Rsrs", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

SABRINA SATO COMPARTILHA FOTO AO LADO DA FILHA DE LUCIANO HUCK E ANGELICA

Sabrina Sato encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto onde aparecia ao lado de Eva, filha de Luciano Huck e Angélica Ksy. A dupla apareceu sorrindo em um dos camarins do Projac, no Rio de Janeiro. Sabrina apareceu de roupão e a filha dos apresentadores vestia uma jaqueta colorida com um colar que segurava seu celular.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!