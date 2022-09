Sabrina Sato compartilha foto fofa ao lado da filha de Luciano Huck e Angélica

A apresentadora Sabrina Sato esbanjou alegria ao se encontrar com Eva, filha de Angélica e Luciano Huck

Nesta quinta-feira, 15, Sabrina Sato encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto onde aparecia ao lado de Eva, filha de Luciano Huck e Angélica Ksy.

A dupla apareceu sorrindo em um dos camarins do Projac, no Rio de Janeiro. Sabrina apareceu de roupão e a filha dos apresentadores vestia uma jaqueta colorida com um colar que segurava seu celular.

“Eva. Princesa linda da tia”, escreveu a apresentadora do "Saia Justa" na postagem que fez em seu Instagram marcando Luciano e Angélica.

Sabrina está compartilhando em seu Instagram os bastidores das gravações do quadro “Batalha do Lip Sync” no "Domingão com Huck".

A competição da ex-BBB com o comediante Eduardo Sterblich irá ao ar neste final de semana, no dia 18 de setembro.

