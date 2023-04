Filha caçula de Rodrigo Faro impressiona com aparência: ''Linda''

Combinando com o apresentador, filha caçula de Rodrigo Faro chama a atenção ao surgir diferente em nova foto

A filha caçula de Rodrigo Faro (49), Helena Viel Faro (10), encantou ao surgir em uma nova foto com o apresentador da Record TV. Nesta sexta-feira, 14, o comunicador compartilhou o clique com a herdeira caçula e chamou a atenção ao aparecer combinando look com a garota.

No registro, o artista surgiu com uma camisa de super-herói e a menina, fruto de seu casamento com a modelo Vera Viel (47), também fez pose usando uma peça com o símbolo do Superman.

"Tal pai, tal filha...", escreveu Rodrigo Faro na legenda da foto fazendo carão com a filha mais nova de suas três herdeiras.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a dupla, principalmente a menina que está virando uma adolescente. "Família linda", elogiaram os fãs. "Lindos demais", falaram outros.

Veja a foto da filha caçula de Rodrigo Faro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Esposa de Rodrigo Faro mostra amizade da filha com herdeira de Luciano Huck

As filhas dos apresentadores Rodrigo Faro e Luciano Huck são amigas! Recentemente, Vera Viel compartilhou fotos da amizade das garotas desde bem pequenas e encantou ao mostrar sua herdeira mais nova com a caçulinha de Angélica.

Ainda crianças, Helena Faro, de 10 anos, e Eva Huck, também de 10, surgiram abraçadas em um dos cliques mostrando que sempre se dão bem. Na outra foto, tirada há dias atrás, as jovens apareceram cheias de estilo curtindo um evento.

"A amizade é como as estrelas mesmo a distância, elas brilham. E assim é a amizade da Helena e a Eva desde pequenininha. O tempo passa rápido demais!", disse Vera Viel ao compartilhar os registros das meninas.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram encantados com a dupla. "Lindas", admiraram os fãs. "Que fofas", escreveram outros.