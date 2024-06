Filha caçula de Roberto Justus esbanja fofura em viagem de jatinho

Vicky Justus, filha caçula de Roberto Justus com Ana Paula Siebert, esbanja fofura com conjunto impecável em viagem de jatinho; confira as fotos!

Vicky Justus, filha caçula de Roberto Justus com sua atual esposa, Ana Paula Siebert, esbanjou fofura em novas fotos compartilhadas por sua mãe nesta quinta-feira, 6. Embarcando para uma viagem no jatinho particular da família, a pequena arrasou com um lindo conjuntinho impecável.

No perfil oficial de Ana Paula no Instagram, Vicky posou com um conjunto de saia e jaqueta branca, além de botas altas pretas, óculos escuros e bolsinha de mão. A herdeira do empresário caprichou na pose e encantou seus seguidores ao posar em frente à aeronave.

"Dia de viajar para a terrinha da mamãe", disse a legenda da publicação. Nos comentários, os internautas se derreteram pela fofura extrema da pequena. "A patricinha mais linda e fofa", declarou um seguidor. "Não aguento com essa mini Ana Paula. É muito lindaaaaaa", disse outro. "Fofíssima", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Vicky Justus fez aniversário recentemente

A pequena Vicky Justus, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, completou 4 anos de vida recentemente. E os papais comemoraram essa data muito especial em grande estilo. Eles reuniram os amigos e familiares na fazenda deles para uma festa luxuosa com o tema da animação A Pequena Sereia.

Inclusive, a aniversariante usou uma fantasia inspirada na protagonista do desenho. Vicky chegou em sua festa com um vestido de sereia e com uma peruca ruiva como o cabelo da Ariel. Ela esbanjou fofura e estilo ao posar para as fotos na área dos doces de sua festa.

Orgulhosos, Roberto e Ana Paula posaram com a herdeira para fotos na chegada da festa. Entre os convidados estavam os apresentadores Celso Zucatelli e Rodrigo Faro e a atriz Pietra Quintela.

