Felipe Andreoli mostra reencontro com os filhos: 'Cheguei'

O apresentador Felipe Andreoli ficou emocionado ao rever os filhos Rocco e Leon e também a mulher, Rafa Brites

Felipe Andreoli (42) mostrou nas redes sociais o reencontro com os filhos Rocco (05) e Leon, de 10 meses, e também com a mulher, Rafa Brites, após viagem ao Catar para cobrir a Copa do Mundo.

O apresentador fez questão de registrar o momento e compartilhar o vídeo nos stories do Instagram. Nas imagens, ele aparece com o filho caçula no colo, que abre um sorriso ao ouvir a sua voz.

"Quem chegou?", perguntou ele ao pequeno. Em seguida, Felipe surge na companhia de Rocco e com Leon no colo. Meio tímido, o menino responde. "Pai", enquanto o global o enche de beijos.

"Amores", completou ele ao escrever na publicação. Em outro momento, Felipe aparece grudado com a esposa. Ele encheu a publicação com emojis de coração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Andreoli (@andreolifelipe)

Felipe Andreoli não segura emoção com surpresa feita por Ana Maria Braga durante programa

Felipe Andreoli foi surpreendido pela apresentadora Ana Maria Braga (73) e não conseguiu conter as lágrimas. A comandante do programa Mais Você, na Rede Globo, chamou Rafa Brites e os dois filhos do casal para participar no estúdio enquanto ele estava em um link ao vivo.

Segundo Ana Maria, a surpresa já estava pensada para acontecer, porque Andreoli só voltaria do Catar apenas no dia 20. Mas, como o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia na sexta-feira, 9, seu retorno ao país foi antecipado para esta segunda-feira, 12.

Quando viu sua mulher junto de Leon e Rocco no estúdio do Mais Você, Felipe não conteve as lágrimas e caiu no choro no meio do aeroporto, enquanto esperava para voltar para o Brasil. “Eu não aguento”, disse ele, antes de ficar mesmo sem palavras.

Além disso, Rafa aproveitou para mostrar um calendário que o papai fez para Rocco para ele poder contar os dias que faltavam para a volta dele. “Está todo amassado, porque o Rocco disse que não andava nunca”, brincou ela.