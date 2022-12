Felipe Andreoli não segura emoção com surpresa feita por Ana Maria Braga durante programa

Jornalista Felipe Andreoli participa ao vivo do programa Mais Você através de um link e foi surpreendido por Ana Maria Braga

O jornalista Felipe Andreoli (42) foi surpreendido pela apresentadora Ana Maria Braga (73) nesta segunda-feira, 12, e não conseguiu conter as lágrimas. A comandante do programa Mais Você, na Rede Globo, chamou Rafa Brites (36) e os dois filhos do casal para participar no estúdio enquanto Felipe estava em um link ao vivo.

Segundo Ana Maria, a surpresa já estava pensada para acontecer, porque Andreoli só voltaria do Catar apenas no dia 20. Mas, como o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia na sexta-feira, 9, seu retorno ao país foi antecipado para esta segunda-feira, 12.

Quando viu sua mulher junto de Leon e Rocco no estúdio do Mais Você, Felipe não conteve as lágrimas e caiu no choro no meio do aeroporto, enquanto esperava para voltar para o Brasil. “Eu não aguento”, disse ele, antes de ficar mesmo sem palavras.

Além disso, Rafa aproveitou para mostrar um calendário que o papai fez para Rocco para ele poder contar os dias que faltavam para a volta dele. “Está todo amassado, porque o Rocco disse que não andava nunca”, brincou ela.

Então, Ana pediu à produção para passar um vídeo no qual Leon, de apenas nove meses, aparece falando a sua primeira palavra: “Papá”. O momento super fofo aconteceu neste final de semana. Assim, Felipe caiu no choro mais uma vez. “A gente carrega nove meses e qual é a primeira palavra? Parece até meme”, disse Rafa.

A mamãe ainda comemorou a volta antecipada do amado. “A gente queria o hexa, mas, na hora que perdeu, eu falei: ‘Bom, vê se volta logo então’, porque ele é aquele pai que faz tudo, então faz muita falta. Eu não tenho nem vontade de sair de casa”, revelou.

Caçula de Rafa Brites e Felipe Andreoli assiste ao pai na TV

Em viagem ao Catar a trabalho para cobrir a Copa do Mundo 2022, Felipe Andreoli não esconde a saudade da família que ficou no Brasil. O jornalista compartilhou um vídeo que recebeu da esposa, Rafa Brites, em que o filho caçula do casal, Leon, se empolga ao ver o pai pela TV.

Nas imagens, o bebê se anima ao reconhecer Andreoli na televisão. O repórter se derreteu pela família e lamentou estar perdendo os momentos com o herdeiro mais novo, mas destacou que falta pouco para retornar ao Brasil. Andreoli ainda brincou que espera voltar com a taça do Hexa.

"Já to há quase 20 dias fora de casa... O Leon tem só 9 meses, e pode parecer ridículo, mas a gente fica na dúvida se ele vai lembrar/reconhecer... Sei lá... depois de tanto tempo... Quando a @rafabrites me mandou esse vídeo, deu um alívio e um aperto no coração ao mesmo tempo. Que loucura, né? Reconhece pela imagem? Pela voz? Pelo... sangue?", começou escrevendo.