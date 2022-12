Caçula de Rafa Brites e Felipe Andreoli assiste ao pai na TV, que baba: ''Tem dia que dá mais saudade''

No Catar para cobrir a Copa do Mundo, Felipe Andreoli mostra o caçula com Rafa Brites empolgado ao vê-lo pela TV e lamenta saudade de casa

Em viagem ao Catar a trabalho para cobrir a Copa do Mundo 2022, Felipe Andreoli (42) não esconde a saudade da família que ficou no Brasil.

O jornalista compartilhou um vídeo que recebeu da esposa, Rafa Brites (36), em que o filho caçula do casal, Leon, de apenas 9 meses, se empolga ao ver o pai pela TV.

Nas imagens, o bebê se anima ao reconhecer Andreoli na televisão. O repórter se derreteu pela família e lamentou estar perdendo os momentos com o herdeiro mais novo, mas destacou que falta pouco para retornar ao Brasil. Andreoli ainda brincou que espera voltar com a taça do Hexa.

"Já to há quase 20 dias fora de casa... O Leon tem só 9 meses, e pode parecer ridículo, mas a gente fica na dúvida se ele vai lembrar/reconhecer... Sei lá... depois de tanto tempo... Quando a @rafabrites me mandou esse vídeo, deu um alívio e um aperto no coração ao mesmo tempo. Que loucura, né? Reconhece pela imagem? Pela voz? Pelo... sangue?", começou escrevendo.

"Sei que hoje acordei mais feliz porque já passou metade da jornada por aqui e já já vamos nos ver, ouvir, apertar, cheirar, chorar, sorrir. Tem dia que dá mais saudades... Mas já já to aí! De preferência com a taça do hexa (e não só com a miniatura que comprei no mercadinho", disse ainda o apresentador, que também é pai de Rocco (5).

Felipe Andreoli posta vídeo do caçula e lamenta saudade de casa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por andreolifelipe (@andreolifelipe)

Rafa Brites posta foto antiga e se compara com o filho

A apresentadora Rafa Brites usou as redes sociais para provar que o primogênito com o jornalista Felipe Andreoli não é a só a cara do pai! A influenciadora digital publicou um clique antigo em que aparece ainda criança e se comparou com o herdeiro mais velho, Rocco, do casamento com o repórter, que está no Catar para cobrir a Copa do Mundo 2022.

A famosa relembrou o registro e brincou ao mostrar que o filho também se parece com ela. "Rocca. Não fui apenas hospedeira!", escreveu Rafa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!