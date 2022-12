Rafa Brites posta foto antiga e brinca ao se comparar com o filho: ''Não fui apenas hospedeira''

Apresentadora Rafa Brites relembra clique em que aparece ainda criança e mostra semelhança com o primogênito com Felipe Andreoli

A apresentadora Rafa Brites (36) usou as redes sociais para provar que o primogênito com o jornalista Felipe Andreoli (42) não é a só a cara do pai!

Na quarta-feira, 30, a influenciadora digital publicou um clique antigo em que aparece ainda criança e se comparou com o herdeiro mais velho, Rocco (5), do casamento com o repórter, que está no Catar para cobrir a Copa do Mundo 2022.

A famosa, que também é mãe do pequeno Leon, de 9 meses, relembrou o registro e brincou ao mostrar que o filho também se parece com ela.

"Rocca. Não fui apenas hospedeira!", escreveu Rafa Brites ao legendar a publicação em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, Andreoli disse: "Nem vem..." Os seguidores também comentaram sobre a semelhança entre os integrantes da família. "“O estranho caso da família que todo mundo se parece com todo mundo”! Hahaha aqui em casa também é assim hahahah", destacou uma internauta. "Como pode ser a cara do Felipe e a sua ao mesmo tempo? Que doideira", falou outra. "@andreolifelipe acho que o jogo tá virando, hein? Mais 1 ano vai ser a @rafabrites todinho! Hahaha", comentou uma terceira. "Como pode??? Rocco é a caaara da Rafa e do Felipe mais novos... Tudo ao mesmo tempo hahahah", reparou mais uma. "Sempre achei parecido com você, os dois inclusive", comparou ainda outra internauta.

Confira a foto antiga de Rafa Brites:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites atualiza fãs após passar por três cirurgias

Recentemente, Rafa Brites usou as redes sociais para informar sobre seu estado de saúde após realizar três cirurgias. Em seu perfil no Instagram, a esposa de Felipe Andreoli comentou abertamente sobre os procedimentos que precisou passar. Ela retirou a vesícula, hemorroidas e hérnia.

A famosa ressaltou a importância de falar sobre pautas pouco comentadas, principalmente sobre a saúde da mulher. "Estou me recuperando de uma cirurgia. 3 na verdade. Estava em dúvida de compartilhar aqui no Insta pra não me expor pq sei das chamadas sensacionalistas que os sites adoram fazer. Mas tenho um compromisso e uma tradição aqui nas redes de falar sobre pautas veladas, trazer a minha experiência para inspirar mulheres a viverem melhor. Hoje retirei a vesícula, hemorroidas e uma hérnia umbilical. A cirurgia durou 3 horas, anestesia geral e tudo mais, passei bem o dia apesar de saber que o pós-operatório é punk", começou escrevendo.

