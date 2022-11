Rafa Brites atualiza fãs após passar por três cirurgias: ''Compromisso de falar sobre pautas veladas''

Apresentadora Rafa Brites fala abertamente sobre saúde da mulher após cirurgias para retirada da vesícula, hemorroida e hérnia

A apresentadora Rafa Brites (36) usou as redes sociais na terça-feira, 22, para informar sobre seu estado de saúde após realizar três cirurgias.

Em seu perfil no Instagram, a esposa de Felipe Andreoli (42) comentou abertamente sobre os procedimentos que precisou passar. Ela retirou a vesícula, hemorroidas e hérnia. A famosa ressaltou a importância de falar sobre pautas pouco comentadas, principalmente sobre a saúde da mulher.

"Estou me recuperando de uma cirurgia. 3 na verdade. Estava em dúvida de compartilhar aqui no Insta pra não me expor pq sei das chamadas sensacionalistas que os sites adoram fazer. Mas tenho um compromisso e uma tradição aqui nas redes de falar sobre pautas veladas, trazer a minha experiência para inspirar mulheres a viverem melhor. Hoje retirei a vesícula, hemorroidas e uma hérnia umbilical. A cirurgia durou 3 horas, anestesia geral e tudo mais, passei bem o dia apesar de saber que o pós-operatório é punk", começou escrevendo.

"As pedras que eu tinha eram muito pequenas e corria o risco de migrarem e eu ter uma pancreatite ter que operar as pressas. (Não pode ir pra viagens em lugares remotos). Andava com muito enjoo também. As hemorroidas, tive a primeira vez depois de 20 horas de trabalho de parto do Rocco, mas logo depois recuperei, agora com a gravidez do Leon não teve jeito. Ficava nessa, crise, remédio, melhorava, mas bastava fazer muito esforço, ficar de salto, em pé, longas caminhadas… voltava. Todo mundo diz que é uma das piores dores a pós, eita! A hernia como foi feita a laparoscopia já tirei. Nesse meio tempo que fui comentando com amigas o que ia fazer fiquei chocada quantas mulheres sofrem com esses problemas, e outros no pós-parto como de escape de xixi, dores na relação, sexual, candidíase etc etc", continuou.

"Mas o que mais me chamou atenção é que sofrem caladas. Não comentam com as próprias amigas. Então vim aqui ser a sua amiga que comenta e depois vou falar como que fiquei. Por hora quero encorajar a todas cuidarem da saúde, bem estar, fazerem exames preventivos (eu descobri as pedras assim). To aqui feliz por ser corajosa sempre e grata pela oportunidade de ser bem atendida, paparicada pela minha família e protegida pelas Deusas", finalizou Rafa Brites.

Confira Rafa Brites falando sobre os três procedimentos que realizou:

Felipe Andreoli celebra sucesso nas cirurgias de Rafa Brites

O apresentador Felipe Andreoli celebrou o sucesso das cirurgias feitas pela esposa Rafa Brites. Nas redes sociais, ele agradeceu pelos procedimentos terem ocorrido bem e fez uma brincadeira com o universo do futebol, visto que ele está no Catar para noticiar a Copa do Mundo. "O melhor resultado do dia de hoje na Copa foi esse aqui! As operações da @rafabrites foram super bem e já pude conversar com ela", disse.

"Era uma cirurgia simples, mas quando tem que ir para o hospital e tomar anestesia geral a gente sempre quer, no mínimo, estar por perto, dar todo o carinho e suporte no pós. Mas a família está lá para isso! Obrigado por todas as mensagens de carinho que recebemos de vocês por aqui. Ajuda muito. Ela está ótima. Muito melhor do que o Messi (35) [em referência ao jogador de futebol argentino que perdeu para Arábia Saudita ao estrear na competição]", finalizou.

