Felipe Andreoli celebra sucesso da cirurgia de Rafa Brites: "melhor resultado do dia"

Felipe Andreoli está no Catar enquanto Rafa Brites passou por uma cirurgia para retirada da vesícula

O apresentador Felipe Andreoli (42) celebrou o sucesso da cirurgia pela qual sua esposa Rafa Brites (36) teve que passar. Ela foi submetida a uma retirada da vesícula após descobrir cálculos biliares e a necessidade de remover o órgão.

Nas redes sociais, ele agradeceu pelo procedimento ter ocorrido bem e fez uma brincadeira com o universo do futebol, visto que ele está no Catar para noticiar a Copa do Mundo. "O melhor resultado do dia de hoje na Copa foi esse aqui! As operações da @rafabrites foram super bem e já pude conversar com ela", disse.

"Era uma cirurgia simples, mas quando tem que ir para o hospital e tomar anestesia geral a gente sempre quer, no mínimo, estar por perto, dar todo o carinho e suporte no pós. Mas a família está lá para isso! Obrigado por todas as mensagens de carinho que recebemos de vocês por aqui. Ajuda muito. Ela está ótima. Muito melhor do que o Messi (35) [em referência ao jogador de futebol argentino que perdeu para Arábia Saudita ao estrear na competição]", finalizou.

Rafa Brites perde peso e surpreende seguidores ao revelar motivo do emagrecimento repetino

Rafa Brites (36) contou em suas redes sociais que tem recebidos muito comentários sobre seu emagrecimento. A atriz e apresentadora revelou a causa da perda de peso e pediu para que seus seguidores evitassem comentar sobre o corpo das pessoas.

"Ontem eu publiquei uma foto e várias pessoas disseram: 'você está magrinha', como uma coisa boa. Legal, eu gosto de estar magra. Mas sabe por que eu estou magra? Porque eu ando com muito enjoo e descobri que estou enjoada porque estou com pedra na vesícula", contou ela em um vídeo publicado nos stories do Instagram.